Enpam: oltre 365.000 medici, 27,86 miliardi di patrimonio

(Teleborsa) -(Ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri) "serve una platea di oltre mezzo milione di persone: più di, ossia "medici e dentisti in attività e circa 7.700 studenti prossimi alla laurea con copertura facoltativa", e "180.000 pensionati, un quarto dei quali familiari superstiti di medici e dentisti, come vedove e orfani". E, al 31 dicembre scorso, l'ammontare del patrimonio della Cassa, "a valori di mercato, è di 2Sono i numeri illustrati dal presidente dello stesso Ente privato,che, in Audizione alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Bicamerale sta effettuando sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo delil portafoglio di copertura delle passività dell'Enpam, l'Ente di previdenza e assistenza dei medici e dei dentisti, "era composto da Btp (1,9 miliardi), fondi infrastrutturali (489 milioni), fondi di private debt (432 milioni), quote di Banca d'Italia (370 milioni), polizze assicurative (233 milioni)", mentre "il portafoglio di performance, sempre al 31 dicembre scorso, e