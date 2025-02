IEG, TTG DAY 2025: nuova visione per l'hospitality in Italia

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -o ha detto il presidente di(IEG),ha aperto ieri all’Auditorium San Fedele, nel cuore di Milano,, ricordando come proprio basandosi su una visione di lungo respiro, capace di accettare con coraggio le sfide sia nata e cresciuta negli anni IEG, la società che gestisce le Fiere di Rimini e Vicenza e organizza ogni anno oltre 50 manifestazioni fieristiche in Italia e nel mondo, da Dubai all’Arabia Saudita, dalla Cina al Messico, dal Brasile agli Stati Uniti. “E non ci fermiamo, viste le sfide con gli ampliamenti dei quartieri fieristici di Rimini e Vicenza. E’ stata una visione? E’ stato coraggio? O, per dirla con il tema del ‘pensiero folle’ c’è stata una punta di follia? Ma non servirebbe anche all’industria turistica un po’ di coraggio, di passione e di follia? Con i cambiamenti che bussano alle portedel mondo, il turismo deve credere un po’ di più nei sogni”.Un buon viatico per TTg Day 2025,” come ha raccontatoGroup Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG. Personaggi chiamati a confrontarsi su un tema affascinante: “Il tempo del pensiero folle - Una giornata fra razionalità e irrazionalità per innovatori d’impresa”, dedicato agli imprenditori e ai manager del turismo, ai quali ha fornito spunti di riflessione, momenti ispirazionali e case history utili per immaginare una nuova etica d’impresa.come il teologo ed editorialista Vito Mancuso, noto volto televisivo, che ha spiegato alla platea come, per avere una creatività imprenditoriale, si debba avere anche “creatività esistenziale, per accorgersi delle paure che ci sono dentro ciascuno di noi ed elaborarle trasformandole in coraggio”.Un mondo del turismo che, ha evidenziato il ministro del Turismo Daniela Santanchè, è in continua evoluzione “e proprio per questo variegato, ricco di sfide e opportunità. Ed è in queste sfide - ha aggiunto - che il ‘pensiero folle’ è il vantaggio competitivo che consente agli imprenditori, professionisti e operatori del comparto di eccellere, di dare di più, di trovare la forza e le idee per ridisegnare il futuro del turismo italiano”.“La mia visione - ha concluso il ministro - è che possiamo diventare pionieri