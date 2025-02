OPA Mittel, raggiunta la soglia del 98,78%. Delisting vicino

Mittel

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa da Lake Bidco sulle azioni ordinarie di, ihanno mostrato che sono state portate in adesione complessive 8.940.298 azioni, rappresentative del 10,99% del capitale sociale e pari al 78,29% delle azioni oggetto dell'offerta. Inoltre, l'offerente ha effettuato acquisti di azioni sul mercato per un numero complessivo di 4.129.234 azioni, rappresentative del 5,08% del capitale.L'offerente, contando anche le azioni detenute dall'azionista di riferimento e dalle altre persone che agiscono di concerto, 80.353.503 Azioni, rappresentative delSi sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto, attraverso un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana. Lacongiunta avrà a oggetto 993.865 Azioni, rappresentative dell'1,22% del capitale sociale.