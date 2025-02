Telefonica, su risultati 2024 pesano svalutazioni Argentina

Telefonica

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2024 con una, condizionata dadi euro, legate perlopiù al business in Argentina (quasi 1,3 miliardi). Le svalutazioni sono state decisive anche per far archiviare al Gruppo una perdita di oltre 1 miliardo nel solo 4° trimestre., Telefonica ha riportato unnel 2024 e 425 milioni di euro nel quarto trimestre. I ricavi sono cresciuti dell'1,6% a 41,3 miliardi di euro, mentre l'Ebitda rettificato è cresciuto dello 0,7% a 4,6 miliardi di euro.è sceso a 27,1 miliardi di euro. Proposto un dividendo di 0,30 euro per azione in contanti per il 2025.