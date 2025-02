Banco BPM, al via l'assemblea: presente il 56,6% soci

Banco BPM

(Teleborsa) - Ha preso il via, presso il MiCo di Milano, l'assemblea dicon i soci chiamati a deliberare sull'aumento da 6,2 a 7 euro del corrispettivo dell''offerta pubblica di acquisto sue sull'attribuzione al CdA della facoltà di procedere anche senza i benefici del Danish Compromise e senza il conseguimento del 66,67% capitale.In assemblea è presente il 56,64% del capitale di piazza Meda.I soci con una quota superiore al 3% del capitale, sono ilcon il 9,9%,con il 5,18%,con il 5,04% e JP Morgan con il 3,6%. Confermato al 6,51% il patto di consultazione che riunisce fondazioni ed enti previdenziali."Nessuna altra banca ha una completezza simile nella capacità di offrire ai clienti prodotti con una componente commissionale". Lo ha detto, aprendo i lavori dell'assemblea dei soci chiamati a votare sul rilancio per la Sgr a 7 euro per azione. "Con l'operazione su Anima completiamo il progetto di integrazione della fabbrica prodotto, che permette alla banca di riequilibrare il contributo del margine di interesse messo in pericolo dalla riduzione di tassi" con "un forte contributo commissionale", ha aggiunto il CEO. "Il mix - ha detto ancora Castagna - è importante non perché ci consente di fare utili, ma perché ci consente di fare più utili di migliore qualità". Per questo, l'acquisizione della Sgr "è strategica".