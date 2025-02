Banco BPM, Tononi: molto soddisfatti del consenso quasi unanime raccolto in assemblea

Banco BPM

Anima

(Teleborsa) - "Siamodi oggi che ci permette di proseguire con rapidità e flessibilità nell'esecuzione del Piano Strategico appena aggiornato". Lo ha affermato il presidente di, dopo che l'assemblea ordinaria (alla presenza di 3.525 soci titolari di azioni rappresentative di circa il 57% del capitale sociale) ha approvato quasi all'unanimità () la proposta all'ordine del giorno per l'incremento del corrispettivo dell'OPAa 7,00 euro (cum dividendo) e la facoltà di rinunciare a una o più delle condizioni di efficacia dell'offerta."L'integrazione di Anima, leader italiano nell'asset management, all'interno del Gruppo Banco BPM ci consentirà di, aggiungendo al credito al consumo, alla monetica e alla bancassicurazione il tassello fondamentale del risparmio gestito", ha aggiunto."Desideriamoverso un progetto dall'elevato valore industriale e sistemico - ha affermato Tononi - Una fiducia che ci siamo conquistati nel tempo e che si fonda sulla capacità del nostro Gruppo di raggiungere i target prefissati, in anticipo e con risultati superiori alle aspettative del mercato. Continueremo a farlo per proseguire nel nostro cammino di crescita indipendente".