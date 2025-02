Julius Baer propone Noel Quinn (ex CEO di HSBC) come nuovo presidente

Julius Baer

(Teleborsa) - Il board di, importante società svizzera attiva nel wealth management, haper l'elezione alla prossima Assemblea Generale Annuale di aprile 2025, che, come annunciato il 27 gennaio 2025, ha deciso di non cercare la rielezione. A causa di altri impegni, una volta eletto, Noel Quinn assumerà il suo mandato il 1° maggio 2025 e nel frattempo Richard Campbell-Breeden, Vice Presidente, assumerà il ruolo di Presidente ad interim fino al 30 aprile 2025.Quinn, nato nel 1962, è unnel settore finanziario, pressoo società del gruppo. Si è ritirato da Group Chief Executive nel 2024, ruolo che ha ricoperto per cinque anni. In precedenza, ha ricoperto posizioni di alto livello come CEO Global Commercial Banking, Regional Head of Commercial Banking, Asia Pacific e Head of Commercial Banking UK."È un vero privilegio essere stato nominato per assumere il ruolo di Presidente del- ha detto Quinn - Dopo aver trascorso oltre 37 anni nel settore dei servizi finanziari internazionali, non vedo l'ora di lavorare con il board e il management team per capitalizzare le numerose entusiasmanti opportunità che ci attendono".Julius Baer ha anche comunicato cheall'assemblea generale annuale di aprile 2025 a seguito della sua decisione di. È stato eletto nel Consiglio nel 2024. Tutti gli altri membri attuali del Consiglio di amministrazione, che sarà composto da otto membri, si candideranno per la rielezione.