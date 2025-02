SACE: al via la garanzia pubblica per coprire fino al 50% dei danni da catastrofi naturali

(Teleborsa) -annuncia l’avvio dell’operatività per il rilascio della garanzia pubblica finalizzata adcontro i danni provocati dalle catastrofi naturali, riducendo l’attuale gap assicurativo. La garanzia è rilasciata in favore degli assicuratori e dei riassicuratori abilitati in Italia all’assicurazione di, prevedendo una copertura fino al 50% degli indennizzi assicurativi che le compagnie pagheranno alle imprese italiane assicurate a fronte del verificarsi degli eventi catastrofali naturali coperti dalla polizza assicurativa.Il comma 101 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213 (la "Legge di Bilancio 2024") ha introdotto per la prima volta in Italia un sistema assicurativo a copertura dei rischi catastrofali naturali. In particolare, tutte le imprese - ad eccezione di quelle agricole - con sede legale in Italia o estere con una stabile organizzazione in Italia, iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni.In tale contesto, al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio delle compagnie assicurative,, coprendo gli indennizzi fino al 50% per un importo complessivo non superiore al plafond stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, pari per il 2025 a Euro 5 miliardi.La copertura prestata da SACE ècon decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del made in Italy e pubblicata sul sito internet SACE. La compagnia di assicurazione o di riassicurazione che intende avvalersi della suddetta copertura potrà aderire alla misura scaricando dal sito internet lo schema di convenzione e il relativo modulo di adesione che dovrà essere trasmesso tramite pec entro i termini previsti dalla convenzione.La messa a terra di tale nuova operatività è stata resa possibile grazie allache hanno contribuito a fattorizzare le rispettive competenze per venire incontro concretamente alle esigenze delle imprese, incrementandone la sostenibilità creditizia e determinando un efficientamento dei processi connessi agli eventi catastrofali.