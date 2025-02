Ucraina ago della bilancia dei nuovi equilibri: la lezione per i mercati

(Teleborsa) - Le parole diriportate da tutte le agenzie mondialihanno nuovamente enfatizzato un tema sempre più centrale nella: il controllo delle risorse, con un vago riferimento alle "rare earths" (). Che l’Ucraina fosse al centro dell’attenzione per le sue ingenti risorse è un, tuttavia, le dinamiche attuali rendono evidente come queste risorse siano diventate unaanche per la risoluzione del conflitto stesso. Gli sviluppi in ambito politico ed economico sono stati analizzati dall’Outlook a cura dell’area investimenti diBanca Privata, in collaborazione con- Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, dal titolo "Le materie prime dell’Ucraina fanno gola, e non solo a Trump".è un, che rappresenta circa lo 0,4% della superficie terrestre ma, secondo alcune stime,a livello mondiale. Prima dell’invasione - mette in luce Alberto Prina Cerai dell'ISPI - poco più di 3.000 siti erano attivi, di cui la maggior parte costituiti da. Non solo: i territori occupati dell’Ucraina orientale contengono. Tuttavia, ilè rappresentato da una gran quantità dicome alluminio, rame, nichel, litio, germanio, niobio, tantalo, ma anche(2% delle riserve mondiali) che sta tornando di interesse per il possibile rilancio dell’industria nucleare.Per tuttii questi motivi. Già prima dell’invasione l’UE aveva identificato nell’Ucraina un paese partner fondamentale per l’eventuale fornitura di 20 delle 33 materie prime critiche stilate dalla Commissione e per le quali a luglio 2021 era stata avviato un dialogo strategico, poi rimasto in stand-by per via del conflitto.Secondo alcune ricostruzioni preliminari,energetiche e minerarie, per un valore stimato di circa 12.000 miliardi di dollari. Ilcirca delle risorse minerarie distribuite sul territorio fuori dal controllo russo e quindiDal punto di vista, l’interesse di accedere a queste risorse è da soppesare rispetto alper quanto concerne la politica industriale soprattutto verso le tecnologie green, particolarmente avide di minerali critici come appuntolitio o grafite. Allo stato attuale, l'UE sembra potersi presentare come un partner più accondiscendente, ma c’è da tenere conto di quali sono e saranno le forze negoziali in campo e il potere di persuasione del Presidente Trump su Zelenzkiy."Pur avendo indirizzato la politica economica USA verso un tema ben delineato, l’aumento dei dazi e il newslot praticamente incessante di queste prime settimane - spiegano gli esperti di ERSEL - non permettono modifiche puntuali precise allodelineato, che verosimilmente verrà. Tutto questo non ha avuto effetti concreti in termini di variazione dei, ma pone i presupposti per azioni anche repentine qualora le molte incertezze dovessero venir meno".Per quanto riguarda le, secondo gli espetti di ERSEL è opportuno un, soprattutto per i portafogli multiasset per compensare i rischi legati agli investimenti nell’ambito delle azioni e del credito. "Tra lecontinuiamo a preferire le emissioni con; le emissioni del settore finanziario offrono ancora un extra-rendimento interessante e continuano dunque ad essere ben rappresentate nei portafogli"."Per lela situazione attuale lascia pochi "margini di errore" sul fronte dei multipli di valutazione; tuttavia, lada noi attesa (meno ottimista del consenso) potrebbe essere sufficiente per continuare a sostenere l’attuale"Guardiamo con attenzione agli. Qualora le autorità dovessero rispondere con adeguate risorse alla doppia sfida, esterna rappresentata dall’amministrazione Trump e interna sulla situazione di crisi del settore immobiliare, si potrebbe aprire un tema didi un certo orizzonte temporale"Per lerimaniamo a, che riflette la forza dell’economia americana; utile anche come elemento di hedgingnello scenario di trade wars", concludono gli analisti.