Il Gruppo Olidata nelle scuole per sensibilizzare giovani su cyberbullismo fake news

Gruppo Olidata

(Teleborsa) - Incontri nelle scuole per sensibilizzare i più giovani su. Iltorna in campo con un percorso che coinvolge le scuole. La prima tappa di questa iniziativa sarà presso l’che comprende tre plessi scolastici: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado.I ragazzi coinvolti sono 160, a cui Olidata dedica un momento di confronto ed interazione. I professionisti mostreranno come interfacciarsi correttamente alla rete, facendo partecipare attivamente gli studenti alle diverse sessioni che forniranno linee guida su come riconoscere le fake news, tentativi di phishing e molto altro."Giovani e giovanissimi oggi sono immersi nella tecnologia e nella rete. - ha spiegato- Conosciamo tutti le potenzialità di questi strumenti e quanto supporto possano prestare anche al mondo scolastico, ma è nostro dovere educare ragazze e ragazzi ad un utilizzo corretto di tali canali. I nostri giovani devono essere in grado di riconoscere i pericoli in cui possono imbattersi nei social network e nel web, per questo abbiamo deciso di iniziare questo percorso nelle scuole, con il supporto dei docenti, per sensibilizzare la comunità e prevenire il verificarsi di spiacevoli episodi", ha concluso.Il Gruppo Olidata già a inizio anno aveva accolto nella sede romana, figli, amici e parenti di dipendenti e clienti. Per quanto riguarda l’Istituto Micheli sono previste due sessioni: 80 partecipanti nella prima dedicata a 4 classi di quinta elementare e prima media, altri 80 nella seconda sessione dove saranno coinvolte 4 classi di prima mediaDurante questo percorso nelle scuole, attraverso il, i ragazzi dovranno riconoscere tentativi di attacco o segnalare azioni sospette o inappropriate. Tema: il cyberbullismo. Infatti, secondo i recenti studi, il 65% dei giovani dichiara di essere stato vittima di violenza e tra questi il 63% ha subito atti di bullismo e il 19% di cyberbullismo.