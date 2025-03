MAIRE, nuove commesse per 3,5 miliardi di dollari

MAIRE

(Teleborsa) -annuncia che TECNIMONT, KT Kinetics Technology e NEXTCHEM si sono aggiudicate nuove commesse per un valore complessivo di circa 3,5 miliardi di dollari per la realizzazione disu base engineering, procurement e construction (EPC) e per ingegneria ad alto valore aggiunto per un progetto waste-to-chemical.Questi progetti - le cui attivita’ di ingegneria sono già state avviate – sono stati aggiudicati da parte di importanti clienti internazionali, ine saranno eseguiti tramite le business unit di MAIRE Integrated E&C Solutions e Sustainable Technology Solutions., ha commentato: "Siamo molto contenti per queste nuove commesse, che ci permetteranno di diversificare la nostra presenza geografica e confermano le nostre capacità di esecuzione di grandi progetti complessi, nonché il nostro know-how tecnologico nell’accompagnare i clienti nei loro percorsi di decarbonizzazione".