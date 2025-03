Settore manifatturiero, dal 5 al 7 marzo a BolognaFiere torna MECSPE 2025

(Teleborsa) - Lsi prepara a uno degli appuntamenti più attesi per l’industria: dal 5 al 7 marzo 2025,ospiterà la 23ª edizione di, la fiera di riferimento per il settore manifatturiero, organizzata da Senaf. Con oltre 2.000 aziende espositrici, 13 saloni tematici e più di 92.000 mq di superficie espositiva, MECSPE rappresenta un’occasione unica per esplorare le ultime innovazioni tecnologiche, confrontarsi con gli esperti del settore e scoprire nuove opportunità di crescita.L’edizione 2025 sarà caratterizzata da un forte focus sulla. Grazie anche al Piano Transizione 5.0, che con 6,3 miliardi di euro di incentivi spinge l’adozione di tecnologie avanzate, MECSPE offrirà uno spazio privilegiato per discutere di temi quanto mai attuali come l’intelligenza artificiale, robotica collaborativa, digital twin e additive manufacturing, strumenti chiave per migliorare efficienza produttiva. Vi sarà anche un grande focus sulla sostenibilità e l’efficienza energetica, senza trascurare l’importanza delle persone e della loro formazione.La, inoltre, si svolgerà in contemporanea con, l’evento dedicato alla filiera dell’alluminio, offrirà un'importante piattaforma di confronto tra esperti e aziende sulle strategie di decarbonizzazione e sulle opportunità per migliorare l'efficienza energetica dell’industria dell’alluminio.Ad aprire la fiera sarà la presentazione dei dati dell’, consullo stato dell’industria manifatturiera italiana e che vedrà la partecipazione di rappresentanti del Ministero rappresentanti del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made In Italy –, delle eccellenze del settore e di altri stakeholder di primario rilievo. Con un programma costruito attorno ai tredella crescita – formazione, digitalizzazione e sostenibilità – MECSPE 2025 sarà un’opportunità concreta per aziende e professionisti di esplorare le innovazioni che stanno trasformando il manifatturiero. Tra aree dimostrative, approfondimenti tematici e spazi di confronto, la fiera offrirà strumenti e soluzioni per affrontare le sfide del settore."L’edizione 2025 di MECSPE sarà un momento chiave per il comparto manifatturiero, in un contesto in cui l’innovazione e la sostenibilità devono andare di pari passo – afferma, Project Manager di MECSPE –. Il nostro obiettivo è offrire alle imprese strumenti concreti per affrontare la transizione ecologica e digitale, supportandole nell’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e nella creazione di sinergie all’interno della filiera. MECSPE si conferma un punto di riferimento per il settore, un’occasione unica per esplorare nuovi modelli di produzione più efficienti, sostenibili e competitivi".