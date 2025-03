Wall Street poco mossa, dubbi su stato di salute del settore manifatturiero

Dow Jones

(Teleborsa) -. Gli investitori monitorano l'imminente scadenza del 4 marzo per l'imposizione di, con potenziali tariffe del 25% su Canada e Messico e un ulteriore 10% sulla Cina.Sul, il PMI manifatturiero di febbraio è stato rivisto al rialzo a 52,7 punti, mentre l'ISM manifatturiero di febbraio è sceso più delle attese a 50,3 punti. È diminuita leggermente più delle attese la spesa per costruzioni in USA a gennaio.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a -0,15% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.945 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(-0,08%); in frazionale calo l'(-0,44%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+0,73%) e(+0,60%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,12%) e(-0,49%).Al top tra i(+3,46%),(+1,05%),(+1,04%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,32%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,64%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,05%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,46%),(+3,16%),(+3,08%) e(+2,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,56%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,33%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,55%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,34%.