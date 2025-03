ALA su nuovi massimi dopo l'incremento quota di Smart Capital

ALA

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata da luglio 2021 su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, chedopo che ieri serasi è rafforzata nel capitale.In particolare, Smart Capital ha riacquistato una quota di minoranza del 32,93% in Smart ALA per 2,5 milioni di euro, detenendo così ora l'intera quota. Il veicolo a sua volta detiene una quota in ALA, pari alincludendo anche le azioni possedute direttamente da Smart Capital."Smart ALA è stato il primo "club deal" promosso da Smart Capital insieme a 4 importanti famiglie italiane per agire come ornerstone investor nell'IPO di ALA- scrivono gli analisti di- Dopo aver consegnato un forte ritorno agli azionisti di minoranza (dall'IPO nel 2021 a questa data, dividendi inclusi, il ritorno totale di ALA. ha superato il 190%), Smart Capital ha confermato il suo impegno in ALA, che pensiamo"., con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 29,47 e successiva a quota 30,67. Supporto a 28,27.