Chipotle Mexican Grill in difficoltà a causa dei dazi in Messico

Chipotle Mexican Grill

società specializzata nella gestione di fast food

S&P-500

Chipotle Mexican Grill

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,02% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni della catena di fast food sono i dazi americani decisi dall'amministrazione Trump che hanno colpito in Messico, Paese da cui l’azienda acquista circa la metà dei suoi avocado.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 53,61 USD. Supporto a 52,17. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 55,05.