Audi si reinventa in Cina e prevede margini in miglioramento, ma i dazi restano una sfida

Secondo marchio senza i 4 anelli in collaborazione con Saic Motor

(Teleborsa) - Audi, il marchio premium del gruppo Volkswagen , si aspetta un miglioramento del margine operativo nel 2026 dopo che i dazi hanno pesato per 1,2 miliardi di euro sui conti del 2025, causando un forte impatto sulla redditività. La casa automobilistica tedesca prevede per quest’anno un margine compreso tra il 6% e l’8%, in aumento rispetto al 5,1% del 2025 e al 6% del 2024.

"Le incertezze geopolitiche e la pressione competitiva globale hanno messo nuovamente alla prova il settore automotive", ha dichiarato l’amministratore delegato Gernot Doellner.



Il gruppo, che comprende anche Lamborghini, Bentley e Ducati, ha spiegato che la disciplina sui costi ha permesso di compensare solo in parte l’impatto dei dazi, che nel 2025 hanno contribuito a una flessione del 14% dell’utile operativo, sceso a 3,4 miliardi di euro. Audi prevede che i costi legati ai dazi resteranno elevati, mentre resta aperta la possibilità di costruire il suo primo stabilimento negli Stati Uniti per attenuarne gli effetti.



Come molti concorrenti, Audi affronta difficoltà nei mercati chiave, in particolare in Cina, dove le consegne sono diminuite del 5% nel 2025. Per riconquistare clienti, il marchio sta puntando su un "marchio gemello" dedicato al mercato cinese, priva dei celebri quattro anelli, che ha lanciato il nuovo modello elettrico E5 Sportback, sviluppato con il costruttore statale SAIC.



Le vendite, tuttavia, sono risultate inferiori alle attese nei primi due mesi dell’anno, ha ammesso il direttore finanziario Juergen Rittersberger.



Doellner ha sottolineato che la strategia dovrà adattarsi alle diverse regioni: “Dovremo trovare risposte differenti a seconda dei mercati”.

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