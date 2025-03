Continental, utile in leggera crescita a 1,2 miliardi di euro nel 2024

Continental

(Teleborsa) -, colosso tedesco degli pneumatici, ha raggiuntoconsolidate pari a 39,7 miliardi di euro nel 2024 (-4,1 percento rispetto al 2023). Il risultato operativo rettificato è stato di 2,7 miliardi di euro (+6,6 percento), corrispondente a unmigliorato del 6,8 percento (2023: 6,1 percento). L'è stato di 1,2 miliardi di euro nel 2024 (+1,0 percento). Il free cash flow rettificato è stato di 1,05 miliardi di euro (-18,6 percento)."Abbiamo ottenuto buoni risultati nel 2024 nonostante il difficile contesto economico - ha affermato il- Abbiamo persino superato di poco il nostro obiettivo annuale per il free cash flow rettificato, dovuto principalmente al nostro buon business degli pneumatici e al contributo positivo in termini di cassa da parte dell'Automotive".Sulla base del free cash flow rettificato dell'azienda e del reddito netto migliorato, il board proporrà un aumento di 0,30 euro dela 2,50 euro per azione per l'ultimo anno fiscale.Nonostante un mercato automobilistico globale che dovrebbe continuare a calare, la società punta a un aumento degli utili per il(vendite consolidate di circa 38 miliardi di a 41 miliardi di euro e un margine EBIT rettificato di circa il 6,5-7,5 percento)."Lo sviluppo economico debole, in particolare in Europa, unito a un calo della produzione automobilistica ha causato forti venti contrari lo scorso anno. La nostra priorità è creare valore. Implementando rigorosamente questa strategia, abbiamo ulteriormente migliorato i nostri utili in questo contesto difficile e raggiunto i nostri obiettivi annuali per il Gruppo - ha affermato il- In seguito alla decisione del board a favore di uno spin-off, abbiamo anche avviato il riallineamento dell'azienda. I nostri settori di gruppo sono stati tutti impostati con strutture chiare e sono attori leader nei loro segmenti di prodotto e mercati. Sono maturati e ora sono pronti per una maggiore indipendenza".