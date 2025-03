Energia, Pichetto Fratin: "Fondamentale incentivare il mix energetico. Nucleare entro il 2035"

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,e il sindaco di Roma,sono intervenuti all'presso il Palazzo Ferrajoli. L'incontro ha offerto un'analisi approfondita sul ruolo fondamentale dell'energia nell'economia globale e nel capitalismo, con particolare attenzione alla transizione dai combustibili fossili verso le fonti rinnovabili. Al centro del dibattito, la sfida di trovare un nuovo equilibrio sostenibile in un mondo che consuma sempre più elettricità, tra innovazione tecnologica e urgenza climatica."Oggi consumiamo molta energia, tutti gli analisti – ha affermato– ci dicono che la domanda aumenterà di circa il doppio. È fondamentale, pertanto, incentivare il mix energetico. Se vogliamo mantenere il benessere nel nostro Paese occorre prevedere l'utilizzo di fonti come il nucleare. A tal fine dobbiamo costruire un quadro giuridico completo e disporre di un altissimo livello di professionalità, oltre che definire quali sono le regole di istallazione. La tecnologia sta avanzando a velocità inimmaginabile, mi auguro che si possa arrivare a produrre energia dal nucleare prima di 10 anni, entro il 2035. Fra 5-6 anni si farà il cosiddetto arbitrato, verificando, cioè cosa conviene di più. Favorire il nucleare di nuova generazione, significa garantire alle future generazioni di vivere in quel miracolo economico che c'è stato anni fa. Per quanto riguarda le bollette, il 2025 sarà ancora molto duro salvo non ci sia diminuzione prezzo del gas, che è legato a equilibri politici. Mi auguro che si arrivi il più in fretta possibile alla pace e che si trovi un punto di non belligeranza"."Roma Capitale – ha detto– è orgogliosa di ospitare questo importante evento de Il Giornale, che affronta un tema sempre più cruciale: l'energia. Oggi l'energia rappresenta la chiave di qualsiasi ragionamento relativo all'autonomia strategica. Alcune fonti energetiche, infatti, hanno un impatto insostenibile sul nostro pianeta e generano una situazione non sostenibile dal punto di vista ambientale. Ci troviamo di fronte a un doppio problema: da un lato, la necessità di acquisire maggiore autonomia strategica, e dall'altro, l'urgenza di ridurre le emissioni"."Stiamo andando verso un mondo dove la vera forza e la vera arma sarà produrre energia. È un po' paradossale che l'Italia non abbia fonti energetiche primarie naturali, ma due aziende leader nel mondo su come trasformare l'energia ‘sporca' in energia pulita", ha dichiaratodirettore de Il Giornale.Hanno preso parte all'evento anche: Lorenzo Giussani, direttore Strategy and Growth del Gruppo A2A; Maria Rosaria Guarniere, direttore Ingegneria e Realizzazione di Progetto di Terna; Laura D'Angelo, direttore sviluppo della strategia di business di Eniverse (Gruppo Eni); Riccardo Toto, direttore generale Renexia Spa; Vittorio Zane, presidente di Areti e COO del Gruppo Acea; Rashad Aslanov, ambasciatore dell'Azerbaijan in Italia; Franco Cotana, AD di Ricerca Sistemi GSE; Davide Puglielli, Head of Strategy and Group Positioning di Enel; Luca Matrone, Global head of Energy IMI CIB Intesa Sanpaolo.