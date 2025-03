Lindt & Sprungli, margine 2024 in aumento nonostante maggiore costo del cacao

Lindt & Sprungli

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera specializzata nella produzione di prodotti dolciari e cioccolato, ha comunicato che lesono aumentate organicamente del 7,8% a CHF 5,47 miliardi nel(anno precedente: CHF 5,20 miliardi). La crescita delle vendite in franchi svizzeri è stata del 5,1%. Gli effetti valutari hanno avuto un impatto sul risultato del -2,7%, principalmente a causa del dollaro e dell'euro più deboli.L'è aumentato dell'8,7% anno su anno a CHF 884,2 milioni, con un margine EBIT del 16,2% (anno precedente: CHF 813,1 milioni, margine: 15,6%). Il "continuo controllo rigoroso dei costi, i guadagni di efficienza, l'ottimizzazione dei processi e gli aumenti dei prezzi che compensano i maggiori costi del cacao hanno contribuito all'aumento della redditività", sottolinea la società. Ciò ha portato a undi CHF 672,3 milioni (anno precedente: CHF 671,4 milioni) con un ritorno sulle vendite del 12,3%."I risultati che abbiamo ottenuto in un contesto di mercato difficile dimostrano la dedizione del nostro team, qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi", ha commentato ilLindt & Sprungli continuerà la sua politica di dividendi con un aumento per il 29° anno consecutivo. Il board proporrà alla 127a assemblea generale ordinaria annuale del 16 aprile 2025 la distribuzione di undi CHF 1.500 (anno precedente: CHF 1.400) per azione nominativa e CHF 150 (anno precedente: CHF 140) per certificato di partecipazione, un aumento del 7,1%.Per, Lindt & Sprungli prevede che il trend dal consumo di quantità a quello di qualità di cioccolatini premium continui, supportando la strategia a lungo termine come leader di mercato in questa categoria. Sulla base dei necessari aggiustamenti dei prezzi, la società prevede una crescita organica aumentata del 7-9% nel 2025 e un margine di profitto operativo migliorato di 20-40 punti base. Per gli anni successivi al 2025, continua a ribadire i suoi obiettivi strategici di crescita organica delle vendite a medio-lungo termine del 6-8% con un miglioramento del margine di profitto operativo di 20-40 punti base all'anno.