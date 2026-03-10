Milano in rally trainata dalle banche

(Teleborsa) - Seduta in rally a Piazza Affari
, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.
Prosegue quindi la giornata di rimbalzo dei listini europei sostenute dalle rassicurazioni del presidente americano Donald Trump
che ieri sera nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato
che la guerra finirà "molto presto", non questa settimana, ma non durerà ancora molto e chi bloccherà il flusso di petrolio che transita per lo stretto di Hormuz
sarà "colpito duramente".+
A Piazza Affari corre il settore bancario
con tutti i titoli che registrano guadagni superiori al 2%. Ancora in rosso Eni.
In Europa, sul fronte societario, Lindt &amp; Sprungli
ha tagliato la guidance
sulle vendite annuali a causa delle incertezze geopolitiche, Lego ha registrato ricavi
e utili
in crescita a doppia cifra nel 2025 con portafoglio prodotti record mentre Persimmon
è in cima al FTSE 100 dopo i risultati annuali positivi
.
Sul fronte macroeconomico
, a gennaio 2026 in Italia i prezzi alla produzione dell'industria aumentano
dell'1,5% su base mensile e flettono dell'1,6% su base annua (era -1,4% a dicembre 2025).
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,164. L'Oro
continua gli scambi a 5.174,5 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,73%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 89,13 dollari per barile, con un ribasso del 5,95%.
Sensibile miglioramento dello spread
, che raggiunge quota +69 punti base, con un decremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,56%. Tra i mercati del Vecchio Continente
vola Francoforte
, con una marcata risalita del 2,13%, in luce Londra
, con un ampio progresso dell'1,46%, e andamento positivo per Parigi
, che avanza di un discreto +1,43%.
Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB
, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,24%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 47.541 punti.
Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap
(+2,47%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star
(+2,32%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, brilla Prysmian
, con un forte incremento (+4,72%).
Ottima performance per Nexi
, che registra un progresso del 4,32%.
Exploit di Unicredit
, che mostra un rialzo del 4,32%.
Su di giri Mediobanca
(+4,29%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI
, che ottiene -1,24%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, GVS
(+6,31%), Sanlorenzo
(+5,96%), Ariston Holding
(+5,73%) e Danieli
(+5,70%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power
, che ottiene -2,22%.