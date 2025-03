New York chiude in calo

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,48%) e si attesta su 43.191 punti in chiusura; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 5.850 punti.Depresso il(-2,2%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'(-2,04%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,52%),(-3,51%) e(-2,31%).del Dow Jones,(+1,79%),(+1,56%),(+1,37%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,38%.In perdita, che scende del 4,17%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,49%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,46%.(+2,41%),(+1,99%),(+1,95%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,29 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,89%.Sensibili perdite per, in calo del 6,52%.