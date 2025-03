OPA Comal, impegno ad aderire di Alberto Previtali se prezzo viene alzato a 5,10 euro

Comal

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, è stato comunicato che l'azionistaha assunto l'all'offerta con tutte le proprie 2.059.933 azioni, rappresentative del 15,73% del capitale sociale di Comal.L'impegno di adesione è subordinato alladell'offerta (attualmente pari a 4,8 euro per azione) a 5,10 euro per azione.L'offerentein relazione ai termini e alle condizioni dell'offerta nei termini previsti dalla normativa applicabile, si legge in una nota.