Plenitude e Infrastrutture avviano impianto agrivoltaico da 37 MW a Montalto di Castro

(Teleborsa) -ed, attraverso la joint venture, hanno completato la realizzazione di un n. L’impianto è operativo e produrrà annualmente più di 70 GWh di energia elettrica, pari al fabbisogno annuale di, e andrà ad arricchire il portafoglio di Plenitude per la produzione di energia rinnovabile in Italia, dove la Società ha attualmente oltre 1GW di capacità installata.Questa operazione è solo il primo passo di una più ampia pipeline di progetti solari di Hergo Renewables, che si estende sia in Italia sia in Spagna. Per la realizzazione del progetto, Hergo Renewables ha inoltre collaborato con il National Biodiversity Future Center (NBFC), coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con l’obiettivo di garantire il pieno rispetto della biodiversità del territorio in cui sorge l’impianto. L’NBFC, primo centro di ricerca italiano sulla biodiversità, finanziato con fondi dell’Unione Europea NextGeneratioEU con il compito di conservare, ripristinare, monitorare e valorizzare la biodiversità italiana e mediterranea, è sostenuto da circa 2mila scienziati e 48 istituzioni tra cui il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Università della Tuscia, l’Università di Pavia, l’Università La Sapienza e l’Università del Salento., ha commentato: "Siamo orgogliosi dell’entrata di esercizio dell’impianto di Montalto di Castro, uno dei nostri più grandi parchi fotovoltaici in Italia, che c, in linea con l’obiettivo della Società di raggiungere i 10 GW di capacità installata da fonti rinnovabili entro il 2028"., ha commentato: "Siamo molto soddisfatti di aver lanciato questa nuova iniziativa che. Inauguriamo su questo progetto la nostra collaborazione con il CNR all’interno del National Biodiversity Future Center. Nell’ambito di questo importante progetto, assieme al CNR ed all'Università della Tuscia studieremo nature based solution per avere impianti sempre meglio integrati nel territorio".Lae - ha commentato: "Il completamento dell’impianto agrivoltaico di Montalto di Castro rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile, coniugando innovazione tecnologica ed esigenze ambientali. Siamo contenti dilavorando insieme a Plenitude, Infrastrutture, Hergo Renewables e l'Università della Tuscia per sviluppare soluzioni basate sulla natura che favoriscano la coesistenza tra produzione di energia e tutela della biodiversità”.