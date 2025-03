S&P 500, BofA: conti 4° trimestre battono le attese, meglio della media storica

Bank of America

(Teleborsa) - Idel 2024 per lesono in gran parte disponibili, con 485 società (98% dell'S&P 500 EPS e 97% della capitalizzazione di mercato) che hanno finora pubblicato i loro dati. Il consensus EPS è aumentato del 6% rispetto a dove si trovava il 1° gennaio, guidato da Financials (+14%) e Consumer Discretionary (+12%). Irappresentano la sorpresa positiva più forte dal primo trimestre del 2022 ed è ben al di sopra della media storica del 3%. Lo si legge in un'analisi di(BofA).L'EPS del 4Q a 65,80 dollari rappresenta una crescita del 15% anno su anno, la più forte dal quarto trimestre del 2021. Ma si prevede che la crescita decelererà in futuro: BofA prevede una crescita dell'EPS del +13% nel 2025. Il, in linea con l'ultimo trimestre, ma migliore della media storica del 59%/59%/41%.