Saudi Aramco taglia i dividendi dopo il calo dell'utile

(Teleborsa) -, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, ha chiuso ilcon un(2023: 121,3 miliardi di dollari), con un utile netto del quarto trimestre 2024 in linea con il consenso degli analisti, nonostante alcuni altri oneri non monetari di circa 1,7 miliardi di dollari.Il flusso di cassa dalle attività operative è stato di 135,7 miliardi di dollari (2023: 143,4 miliardi di dollari), mentre ilè stato di 85,3 miliardi di dollari (2023: 101,2 miliardi di dollari).Il board ha dichiarato undi 21,1 miliardi di dollari per il quarto trimestre, un aumento del 4,2% su base annua, da pagare nel primo trimestre 2025. Dividendo legato alle prestazioni di 0,2 miliardi di dollari e da pagare nel primo trimestre 2025, in linea con il meccanismo precedentemente annunciatoLa società prevede che saranno dichiaratidi 85,4 miliardi di dollari in 2025, in calo rispetto ai 124 miliardi di dollari del 2024."Il nostro forte utile netto e l'aumento del dividendo di base dimostrano l'eccezionale resilienza di Aramco e la sua capacità di sfruttare la sua scala unica, i bassi costi e gli elevati livelli di affidabilità per offrire prestazioni leader del settore per i nostri azionisti e clienti", ha commentato il"La- ha aggiunto - Con un'energia affidabile e più sostenibile, fondamentale per la crescita economica globale, continuiamo a fare progressi nei progetti per mantenere la nostra massima capacità di petrolio greggio sostenibile, espandere le nostre capacità di gas, ottenere un'ulteriore integrazione delle nostre attività Upstream e Downstream per catturare valore aggiuntivo e aiutare a mitigare le emissioni di gas".