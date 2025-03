SolidWorld, commessa da 500mila euro nel settore Aerospazio & Difesa

(Teleborsa) - SolidWorld Group, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato l’acquisizione di una commessa del valore di circaper la fornitura di sistemi didi grande formato a un'importante realtà italiana attiva nel settore Difesa e Aerospazio, attraverso la società controllata, e l’ingresso della controllatanella Rete Innovativa Regionale (RIR) Aerospaziale del Veneto."L’acquisizione di questa importante commessa e l’ingresso nella RIR Aerospaziale del Veneto rappresentano un primo passo strategico per il Gruppo SolidWorld nel mercato italiano della Difesa - ha commentato il Presidente del Gruppo SolidWorld,-. Questo ci permette di rafforzare le sinergie con importanti player industriali, istituzioni e università, ampliando le nostre capacità di innovazione e consolidando il nostro posizionamento internazionale"."Il comparto è in forte crescita e la, già ampiamente adottata nell’automotive, sta assumendo un ruolo sempre più centrale anche nei settori Difesa e Aerospazio. Grazie alla capacità di ridurre i tempi di produzione deie di integrare, tecniche e tecnologie all’avanguardia, l’Additive Manufacturing sta rivoluzionando il settore - ha aggiunto -. L’ingresso in questo mercato rappresenta un traguardo strategico per il nostro Gruppo: possiamo contribuire in modo significativo all’dell’intera filiera manifatturiera legata all’Aerospace e alla Difesa, grazie all’impiego di tecnologie avanzate di stampa 3D e di materiali ad alte prestazioni, che ci consentono di offrire soluzioni sempre più efficienti e sostenibili".