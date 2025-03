Veolia, CriteriaCaixa acquisirà quota fino al 5% e avrà rappresentante nel board

Veolia Environnement

(Teleborsa) -, la società di investimento della Fondazione Caixa, entrerà nel capitale di, multinazionale francese attiva come fornitore di servizi nei settori ambientale, con una, come parte di un accordo di azionariato e governance stabile.Con un rappresentante nel board di Veolia da proporre alla prossima Assemblea generale degli azionisti, CriteriaCaixa, in qualità di investitore strategico, "di Veolia, sia nel board che nell'Assemblea generale degli azionisti", si legge in una nota.CriteriaCaixa ha limitato la sua quota in Veolia al"Veolia è convinta che attraverso questo investimento, l'di questo importante alleato a sostegno del nostro piano strategico e della nostra indipendenza creerà opportunità condivise e avrà un impatto molto positivo sullo sviluppo del Gruppo", ha dettodi Veolia.