AQP: dissalatore Taranto ecosostenibile, da CNR nessun parere contrario

(Teleborsa) -fa alcune precisazioni in merito alle notizie relative a contestazioni riguardanti l, sottolineando che l'opera "econdo gli stringenti criteri della Tassonomia UE ed ilné contro la dissalazione in generale. Anzi, lo studio citato 'Siccità scarsità e crisi idriche. Il contributo della ricerca a supporto della definizione del bilancio idrico', fra le possibili soluzioni contro le crisi idriche propone anche la dissalazione"."Il dissalatore di Taranto, come si può evincere dal progetto che ha superato tutte le autorizzazioni previste - spiega la nota - ècon la visione dello studio. Il dissalatore di Tarantoe rendere più autonomi e resilienti Taranto e l’arco ionico salentino, l’unica area pugliese servita da una sola linea di approvvigionamento, tra l’altro extraregionale"."Il dissalatore si affiancherà alle. Il recupero delle perdite idriche e l’efficientamento dei processi già oggi consento ad AQP di soddisfare il fabbisogno prelevando circa. Una capacità gestionale che ha consentito alla Puglia di superare il 2024 senza interruzioni di servizio in un contesto in cui ampie aree del Sud Italia hanno subito razionamenti alla fornitura idrica. Il lavoro prosegue e attualmente sonoper un investimento complessivo di circa. Lavori di risanamento reti sono in corso tra l’altro proprio in questi giorni a Taranto".in Puglia non è del 50%. Secondo il censimento Istat del 2024 (l’ultimo disponibile), basato su dati 2022, la Puglia ha un tasso di perdite del(42,4%) e molto meno della media del Sud Italia (50,5%). - si sottolinea - Sulla base degli interventi programmati, AQP stima di raggiungere. La regione con meno perdite in Italia ad oggi ha il 29,7%. Tutto ciò, nella condizione unica della Puglia di una rete idrica estremamente lunga: 24 mila chilometri di condotte, di cui 5 mila di grande adduzione".la Puglia rappresenta unae ha un corposo. Sin dal 2009 Acquedotto Pugliese adegua i suoi impianti di depurazione per affinare le acque già trattate e renderle idonee al riuso irriguo. Nel 2024, ad esempio, da 6 impianti è stata fornita risorsa all’agricoltura. Ad oggi sono 41 i depuratori di AQP dotati di stazioni di affinamento per un potenziale di 60 milioni di metri cubi d’acqua. Entro il 2028 i depuratori adeguati al riuso saranno 75, oltre un terzo del totale, per una capacità di circa 131 milioni di metri cubi di acqua".Il report citato nell’articolo, nell’introduzione del capitolo 10 dedicato alle risorse idriche non convenzionali, afferma che 'lacostituiscein grado di offrire un’acqua di alta qualità e indipendente dal regime meteo-climatico'. Si citano i progetti di dissalazione previsti in Puglia 'a causa del progressivo depauperamento degli acquiferi costieri' e utili a 'incrementare la resilienza degli schemi idrici della penisola salentina'. E si sottolinea che 'le(con TDS compresi tra 5000 e 20 000 mg/L – il Tara ha meno di 5000 mg/L di solidi totali disciolti, ndr) sono considerate siti molto adatti per la realizzazione di impianti ad osmosi inversa grazie ai'. Più in particolare la salamoia sarà di un tenore così basso da essere più dolce dell’acqua del mare, ilo sarà contenuto e, non ci saranno nuove opere sul fiume (si useranno prese esistenti) e si garantirà un deflusso ecologico (come mai fatto prima) sulla base di un metodo già utilizzato in 200 fiumi di 13 regioni italiane e validato da ISPRA".