Banca di Credito Popolare, operazione di rafforzamento patrimoniale "in tempi brevi"

(BCP), istituto di credito di Torre del Greco, ha chiarito di stare lavorando a unafinalizzata a consentire lo sviluppo del business in una prospettiva stand alone."Entità e struttura dell'operazione saranno verosimilmente", si legge in una nota, dopo che Radiocor aveva scritto che Agricola Popolare Siciliana (la ex Ragusa nata dalla fusione con la Popolare Sant'Angelo), Popolare Puglia e Basilicata e Banca Popolare Pugliese starebbero finalizzano un dialogo con l'istituto campano che deve rafforzare il capitale per circa 20 milioni di euro.A maggio 2024 la ha adottato unanei confronti di Banca di Credito Popolare, con la nomina di due commissari in affiancamento al consiglio di amministrazione.