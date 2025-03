BAPS, utile core 2024 sale a 42,4 milioni di euro. Risparmio gestito +30%

(Teleborsa) - La(nata dalla fusione della Banca Agricola Popolare di Ragusa con la Popolare Sant'Angelo) ha chiuso il 2024 con unpari a 51,1 milioni di euro che, al netto degli impatti non ricorrenti derivanti dall'operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant'Angelo, raggiunge un risultato netto core pari a 42,4 milioni di euro (+8,8% sul core 2023).In particolare, si assiste ad una stabilizzazione del margine di intermediazione core, attestatosi a 191,6 milioni di euro (stabile sul 2023), grazie allo sviluppo industriale delle, pari ad 53,4 milioni di euro (+7,7% sul 2023).Al 31 dicembre 2024 i, al netto delle rettifiche di valore, evidenziano una consistenza pari a 4.340,4 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto al valore dello scorso esercizio. I crediti deteriorati netti si attestano a 53,7 milioni di euro, in calo di 15,4 milioni di euro (-22,3% rispetto al 2023). Il risparmio gestito è stato in crescita del 30,2% sul 2023, mentre lesono state pari a 515 milioni di euro.Laaumenta di 997,8 milioni di euro (+23,6% a/a); la componente indiretta cresce di 527,7 milioni di euro (+35,5% a/a), di cui la raccolta gestita di 321,3 milioni di euro (+30,2% a/a)."Il 2024 è l'anno che segna un punto di svolta: abbiamo costruito una banca più forte, dinamica e proiettata al domani - ha commentato l'- I risultati record di quest'anno non sono un punto di arrivo, ma la conferma che il nostro modello di business funziona e può spingersi ancora oltre. Abbiamo reso la macchina operativa più agile, rafforzato la rete commerciale e accelerato sull'innovazione, mettendo solide basi per sostenere la crescita futura. Questo risultato è il frutto di una governance attenta, di scelte strategiche orientate al lungo periodo e dell'impegno costante delle nostre persone".Sono stati raggiunti i(+38% a/a), di cui 7 mila a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant'Angelo. Il monte dividendi ordinario è in crescita del 50% rispetto al 2023.