Geox, nel 2024 calano gli utili (-7,8%) e peggiora la perdita

Geox

(Teleborsa) -nel 2024 ha registrato ricavi per, in calo del 7,8% rispetto all'esercizio 2023. Peggiorano anche le: il risultato netto rettificato è stato infatti pari a -17,3 milioni, rispetto a -6,5 milioni del 2023. Ilè stato pari a 8,8 milioni, rispetto ai 15,6 milioni del 2023 mentre l', escluso l'impatto Ifrs 16 rettificato, è stato pari a pari ad 26,2 milioni rispetto ai 37 milioni del 2023.spiega il gruppo sono stati "condizionati principalmente dall'andamento negativo del canale multimarca e Franchising e solo parzialmente compensati delle performance positive del canale Dos digital"."Il 2024 si è rivelato un anno complesso per il Gruppo, segnato dal protrarsi di condizioni di mercato difficili che hanno condizionato le performance aziendali e i volumi di vendita. Il calo del fatturato pari a circa euro 56 milioni (-7,8%) rispetto all’anno precedente è stato parzialmente compensato da un’attenta e oculata gestione dei costi e degli investimenti che hanno portato a risparmi significativi pari a circa euro 20 milioni nella gestione operativa – ha commentato l’Amministratore Delegato,–. Il 2024 è stato comunque un anno di profonda trasformazione necessaria a porre le basi per l’implementazione del Piano Industriale 2025-2029; in tale ottica è stato necessario sostenere costi straordinari di natura non ricorrente per circa euro 13 milioni relativi alla trasformazione e all’ottimizzazione della rete distributiva del Gruppo, alla chiusura di alcune filiali (USA e Cina) e ad attività di ristrutturazione dell’organizzazione interna. In tale contesto teniamo ad evidenziare che nella parte finale dell’esercizio 2024 abbiamo attivato un importante accordo di partnership con un operatore internazionale di grande rilevanza sul mercato cinese. Al netto di questi costi, l’EBIT Adjusted si attesta a circa euro 8,8 milioni rispetto a circa euro 15,6 milioni del 2023. In questo scenario, il Nuovo Piano Industriale 2025-2029 rappresenta un passaggio cruciale, delineando le direttrici di sviluppo per il prossimo quinquennio".Le previsioni relative all'"considerano che il business 'Direct to Consumer' si focalizzi sullo sviluppo delle, in un contesto in cui il perimetro della rete dei negozi fisici rimanga sostanzialmente invariato". Inoltre, si prosegue nella strategia volta all'innalzamento qualitativo della distribuzione Multimarca, tramite operazioni selettive di razionalizzazione di mercati e di partner distributivi. Si prevedono ricavi in lieve flessione (low single digit) nel 2025 rispetto al 2024 e una marginalità operativa (Ebit adjusted) in calo di circa 80 punti base su base annua.