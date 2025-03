Giustizia, AIGA scrive a premier Meloni: "Pieno sostegno a riforma separazione carriere"

(Teleborsa) - "L'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) intende manifestare il proprio sostegno alla proposta di legge di riforma costituzionale in tema di separazione delle carriere recentemente approvata, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati". È quanto scrivein una lettera inviata questa mattina alla"La proposta – si legge nella– rappresenta l'effettiva attuazione del giusto processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, previsto dall'articolo 104. Si tratta di una scelta coerente con le finalità di garantire la pienezza del contraddittorio e l'equidistanza tra accusa e difesa, nonché la concreta terzietà del giudice. Principi che costituiscono la vera essenza della giurisdizione, che potrà raggiungere il suo più pieno compimento con la previsione dell'avvocato in Costituzione, ultimo tassello mancante per l'autentica e auspicata riforma della giustizia. La nostra Associazione – conclude Foglieni – non mancherà, come già fatto in passato, di dare il proprio concreto e fattivo contributo alla discussione - si legge ancora nella lettera a firma del presidente dei Giovani Avvocati - anche attraverso iniziative di dibattito pubblico con gli attori in gioco e rivolti alla cittadinanza".