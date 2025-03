Greenvolt lancia Greenvolt Next Italia al Key Energy

(Teleborsa) - Illeader globale nel settore delle energie rinnovabili e parte del portafoglio di KKR, continua la sua espansione in Italia con il lancio di. Frutto del rebranding di Solarelit powered by Greenvolt, la nuova società si focalizza sulla, promuovendo un approccio innovativo alla produzione e al consumo di elettricità da. Con questa evoluzione, Greenvolt Next Italia si propone di accelerare la transizione energetica nel Paese, offrendo soluzioni avanzate per aziende e privati che desiderano adottare un modello di consumo più sostenibile ed efficiente.Greenvolt Next Italia è stata presentata in occasione di, l'evento europeo dedicato alle tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo, in programma fino al 7 marzo a Rimini.Per contribuire attivamente alla transizione energetica del Paese e al contrasto ai cambiamenti climatici in atto, la nuova società supporterà le aziende nel raggiungimento dei loro, riducendo le spese per l'elettricità (fino al 40%) e diminuendo la dipendenza dalla rete, attraverso la produzione, il consumo e la gestione della propria energia verde, tramite ad esempio impianti fotovoltaici posti sui tetti di magazzini ed edifici industriali.Con sede a Corsico (Milano), Greenvolt Next Italia vanta oggi una capacità installata di, con oltre 1.200 progetti realizzati sul territorio nazionale. L'azienda ha attualmenteprogetti dal valore complessivo di, di cui 7,5 milioni destinati al settore fotovoltaico e 2,5 milioni alla riqualificazione delle coperture industriali. Queste iniziative contribuiranno ad aumentare la capacità installata di ulteriori 10 MW, sostenute da un team in crescita, passato dai 21 dipendenti del 2023 ai 46 attuali, con un incremento del 109%.Greenvolt Next Italia continuerà ad essere guidata da, in qualità di presidente, che sulla base dell’esperienza maturata nel mercato B2B delle rinnovabili l’ha fondata 20 anni fa assieme ad Andrea Faini, che oggi è ancora il Managing Director e lo stratega dell'azienda."Il lancio di Greenvolt Next Italia rappresenta un passo importante nella strategia di crescita del Gruppo, consolidando ulteriormente il nostro impegno in questo paese, dove, dopo l'ingresso nel mercato nel 2023 con l'acquisizione parziale di Solarelit, siamo già attivi con importanti progetti nel settore fotovoltaico e e nella riqualificazione delle coperture industriali. L'evoluzione verso una società globale come Greenvolt Next fa parte di una transizione pianificata e naturale ed è un elemento fondamentale del nostro progetto di sviluppo per l'autoconsumo diffuso in Europa, supportando le imprese nel raggiungimento dei loro obiettivi di decarbonizzazione", afferma, CEO di Greenvolt Group."L'iniziativa presentata oggi rappresenta una pietra miliare nella storia della nostra azienda, che è entrata a far parte del Gruppo Greenvolt due anni fa. Grazie all'esperienza acquisita nel corso degli anni in Italia e alle sinergie con il know-how di un gruppo internazionale, possiamo garantire che la nostra essenza sarà mantenuta e ulteriormente integrata in una struttura globale. Desideriamo continuare l'espansione nel mercato italiano delle energie rinnovabili, offrendo soluzioni tecnologicamente avanzate in linea con i principi di sostenibilità aziendale. Gli impianti fotovoltaici con contratti PPA e le configurazioni incentivanti di autoconsumo diffuso sono esempi tipici di come possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, considerando l'attenzione che l'Italia dedica alla generazione distribuita", aggiunge, Presidente di Greenvolt Next Italia.