Nuova Zelanda, si dimette il governatore della banca centrale Adrian Orr

(Teleborsa) - Il governatore della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), la banca centrale della Nuova Zelanda,. Orr era stato nominato governatore per la prima volta a marzo 2018."Negli ultimi sette anni abbiamo notevolmente sviluppato le nostre capacità e competenze in modo da poter rispondere a un ambiente globale sempre più complesso e impegnativo - ha detto Orr - Abbiamo compiuto notevoli progressi nel nostro approccio alla politica monetaria e finanziaria, oltre a guidare i necessari incrementi di maturità nel nostro capitale di bilancio, digitale, dati e tecnologia".ciclica dopo il lungo periodo di interruzione correlata al COVID - ha aggiunto - Il sistema finanziario rimane solido. Tuttavia, c'è ancora molto lavoro da fare sulle principali strategie pluriennali che la RBNZ sta seguendo. L'attenzione e i finanziamenti continui saranno fondamentali per il successo di questi progetti".Il vicegovernatore Christian Hawkesby sarà governatore ad interim fino al 31 marzo. Dal 1° aprile il ministro delle Finanze, su raccomandazione del consiglio direttivo della RBNZ, nominerà un. Il signor Hawkesby presiederà anche il comitato di politica monetaria.