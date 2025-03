Promotica, fatturato consolidato 2024 in crescita del 10,7%

Promotica

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, agenzia loyalty specializzata nel marketing e nella fidelizzazione e brand advocacy, haesaminato e approvato il, che si attesta arispetto agi 84,5 milioni al 31 dicembre 2023. Tale crescita ha tuttavia risentito dei, causati dalle difficoltà delle navi portacontainer nell’attraversare il Canale di Suez, e della necessaria circumnavigazione dell’Africa, che ha comportato slittamenti in media di 20-30 giorni sulle consegne.è pari a 14,1 milioni, in crescita rispetto ai 12 mln dell’anno precedentea conferma del forte impulso dato dai mercati esteri.Nel corso del 2024, la Società ha gestito in totale, rispetto alle 318 campagne del 2023, per un valore medio delle campagne di circa 193.800 euro. I clienti nel 2024 sono stati pari a 143 e Promotica si è avvalsa di 153 fornitori, di cui 12 con contratto di esclusiva.