Turismo balneare: 175 milioni presenze, 39% delle totali

(Teleborsa) -di quelle complessive è uno degli asset strategici della nostra economia. Un settore che in questo momento storico con la crisi internazionale e la guerra commerciale in corso può fornire un importante contributo per la tenuta economica del Paese". Lo ha dettoresidente dei balneari del Sib aderente a Fipe Confcommercio agli Stati generali del Turismo Balneare a Roma, dove è atteso il ministro Matteo Salvini."Distruggerlo o terremotarlo con una errata applicazione del diritto europeo non solo non è giusto,"Oggi riteniamo che sulla questione balneare sia indispensabile una discussione non strumentale, come purtroppo avvenuto negli ultimi anni, che non riguard, ha sottolineato.