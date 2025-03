TXT e-solutions acquista il 100% del capitale di IT Values

TXT e-solutions

(Teleborsa) -prosegue nel processo di espansione del proprio portafoglio Smart Solutions in mercati strategici, attraverso la firma di unfinalizzato all’, una software boutique specializzata nello sviluppo e nella vendita di soluzioni per l’innovazione digitale nell’ambito dell’efficientamento dei processi della pubblica ammirazione e, più in generale, del mercato enterprise.è previstoè stata fondata a Roma nel 2022 e ad oggi conta circa 20 risorse interne altamente specializzate, EBITDA Adjusted pari a circa 2,5 milioni, e backlog ordini per il 2025-2026 superiore a € 5 milioni, con prospettive di crescita a doppia cifra per il triennio 2025-2027.rappresenta un importante milestone di crescita per il segmento Public Sector di TXT dove il Gruppo è già posizionato con l’offerta di Software Engineering e Digital Advisory guidate rispettivamente da WebGenesys e HSPI, già partner tecnologici e commerciali di IT Values. Sonodella suite di Smart Solutions IT Values all’interno dell’offerta innovativa TXT a favore della digitalizzazione del Public Sector