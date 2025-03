UniCredit sale in Borsa con rumors su mosse in Generali e Banco BPM

UniCredit

(Teleborsa) -sale a Piazza Affari, in tandem con il rimbalzo di tutto il comparto bancario, mentre continuano leSecondo, che cita fonti, UniCreditinche al 10 febbraio risulta al 5,229%. Sono settimane calde per il Leone di Trieste, in vista dell'assemblea di bilancio che dovrà anche rinnovare le cariche sociali.Secondo Il Corriere della Sera, Orcel si prenderà del tempo per raffinare eventualmente la proposta per. Nel caso non gli venissero portate le azioni, unae, secondo il quotidiano, c'è chi ipotizza nell'ordine del miliardo-miliardo e mezzo, tutto dipende dal via libera all'utilizzo del Danish compromise da parte della BCE sull'acquisto di Anima Holding da parte del Banco.Intanto, l'AD di UniCredit lunedì hail capo di gabinetto della premier Giorgia Meloni, Gaetano Caputi, e poi anche il presidente di CONSOB, Paolo Savona, e il governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta.Buona la performance di, che, con un. Molto forti i volumi, con un controvalore superiore a 140 milioni di euro nella prima mezz'ora di contrattazioni. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 51,68 e successiva a 52,43. Supporto a 50,93.