USA, scorte petrolio settimanali salgono di 3,6 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate più delle attese leinnell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del, ha segnalato che gli, negli ultimi sette giorni al 28 febbraio 2025, sono saliti di circa 3,6 milioni di barili a 433,8 MBG, contro attese per un incremento di 600mila barili.Gli stock dihanno registrato un calo di 1,3 MBG, arrivando a 119,2 MBG, contro attese per un aumento di 0,87 MBG, mentre le scorte dihanno registrato un calo di 1,4 milioni a quota 246,8 MBG (era atteso un incremento di 0,13 milioni).Lesono rimaste stabili a 395,3 MBG.Scambi in ribasso per il petrolio, con ilstatunitense che scambia a 65,7 dollari al barile, in calo del 3,6%, mentre ilregistra un calo vicino al 2% a 48 dollari.