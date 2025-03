Cooperative, Commercialisti: da riforma vigilanza valorizzazione ruolo professioni ordinistiche

(Teleborsa) -, che assegna un ruolo centrale a Commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro, valorizzandone la funzione di controllo e di garanzia per la tenuta e il buon funzionamento delle Cooperative, un pezzo significativo del nostro sistema economico”. È il commento dipresidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, sul testo di riforma della vigilanza sulle cooperative che approderà nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri.“Un testo – aggiunge –,, cui va il nostro grazie per aver previsto il contributo di competenza e esperienza che gli Ordini professionali sono pronti a mettere a disposizione del sistema economico anche in questo campo”.La riforma prevede l’introduzione di nuovi strumenti di controllo e revisione e l’istituzione di un Albo Unico Nazionale, in cui confluiranno gli attuali revisori della Pubblica Amministrazione e delle Centrali Cooperative.