Ferragamo, nel 2024 calo a doppia cifra per ricavi ed Ebitda

(Teleborsa) - Ferragamo chiude il 2024 conin calo del 10,5% rispetto all'esercizio 2023 a 1,03 miliardi di euro. Il canale distributivo DTC scende a a 777 milioni di euro (-3,8% a tassi di cambio costanti) mentre il canale Wholesale crolla a 233 milioni di euro (-21,3%)In calo anchea 740 milioni di euro (-11,8%) con una incidenza sui ricavi pari al 71,5% (-110 punti base rispetto al 72,6% al 31 dicembre 2023),a 215 milioni di euro (-14,5%) edpositivo per 35 milioni di euro (rispetto ai 79 milioni di euro positivi dell’esercizio 2023) ma che includendo l’effetto negativo dell’Impairment Test pari a 84 milioni di euro, risulta negativo per 49 milioni di euro.L'risulta negativo per 68 milioni di euro (rispetto ai 26 milioni di euro positivi dell’esercizio 2023). La Posizione Finanziaria Netta risulta positiva per 173 milioni di euro (rispetto ai 224 milioni di euro al 31 dicembre 2023)."Il 2024 ha presentato sfide complesse, con un mercato influenzato da continue tensioni geopolitiche ed incertezze macroeconomiche, che hanno inciso sulla domanda di beni di lusso. Il rallentamento dei mercati asiatici, in particolare in Cina, ed un contesto sfavorevole a livello globale per il, hanno reso lo scenario ancora più impegnativo", ha spiegato l'azienda in una nota."Lesulla domanda deici portano a mantenere un approccio prudente sulle aspettative di breve termine. Continueremo a rafforzare la nostra offerta prodotto, valorizzando il nostroe ottimizzando, al contempo, ildei segmenti di clientela. Siamo fiduciosi nelle nostre capacità di affrontare le dinamiche del mercato in continua evoluzione, mantenendo come priorità la performance deie la", ha fatto sapere la società.