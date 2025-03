Italmobiliare: nel 2024 fatturato supera i 700 milioni di euro, balzo del MOL (+58,5%)

Italmobiliare

(Teleborsa) -ha chiuso il 2024 con unpari a 701,4 milioni di euro (+19,7% rispetto al 2023) e unin aumento a 157,2 milioni (+58,5%). A livello aggregato, i ricavi delle Portfolio Companies Industriali superano gli 1,5 miliardi di euro,attestandosi a 1.562 milioni (+8,6% rispetto ai 1.438 milioni del 2023), con MOL in crescita a 219,3 milioni (+5%).Nel settore alimentare,chiude il 2024 con ricavi in aumento a 334,5 milioni di euro (+11,4%) e MOL pari a 67,5 milioni. Ottima la performance di, con ricavi per 23,2 milioni (+3,7%) e MOL in crescita del 15,1% a 4 milioni. Molto positiva la performance di, con ricavi in crescita a 70 milioni di euro (+24,6%) e MOL in aumento a 19,2 milioni (+22,1%).continua la propria traiettoria di sviluppo attraverso nuove aperture eacquisizioni mirate, chiudendo l’esercizio con ricavi e MOL entrambi in crescita del 48%, rispettivamente a 63,2 e 7,5 milioni di euro., la green energy company del Gruppo, chiude un anno record sia a livello di produzione che di redditività, con ricavi e MOL in aumento rispettivamente a 66,8 milioni e 31,9 milioni.raccoglie i primi frutti del percorso di rilancio del brand avviato con l’ingresso nel Gruppo Italmobiliare e chiude l’esercizio con ricavi in aumento del 33,1% a 31,7 milioni di euro e MOL positivo per 0,4 milioni di euro, in crescita di 3,1 milioni di euro.Dopo la distribuzione dipernel corso dell’esercizio, la posizione finanziaria netta di Italmobiliare è positiva e pari a +, in miglioramento di 69,5 milioni di euro rispetto ai 204,3 milioni del 31 dicembre 2023, principalmente per effetto della cessione di partecipazioni per circa 150 milioni e dei dividendi incassati dalle società partecipate.Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla prossima Assemblea la distribuzione di undi 0,90 euro per azione."In un contesto competitivo sfidante e in costante mutamento, Italmobiliare prosegue nel suo percorso di sviluppo con ricavi e margine operativo lordo in crescita a livello consolidato grazie alle buone performance delle principali piattaforme industriali del Gruppo – ha commentato, Consigliere Delegato di Italmobiliare –. Nel 2025 ci concentreremo sull’ulteriore sviluppo del nostro portfolio diversificato di eccellenze industriali italiane, da un lato supportando le nostre società nell’attento presidio delle filiere produttive e dei canali distributivi internazionali, dall’altro dotandole degli strumenti e delle risorse necessarie per intensificare il percorso di crescita organica e inorganica".