MAIRE, Nextchem si aggiudica contratto in Arabia Saudita

MAIRE

(Teleborsa) -annuncia che NextChem (Sustainable Technology Solutions, attraverso la sua controllata NextChem Tech, si è aggiudicata da SATORP - una joint venture tra Saudi Aramco e TotalEnergies - unper la fornitura di servizi di consulenza ingegneristica e tecnologica relativi al complesso di recupero dello zolfo della raffineria SATORP di Jubail, nel Regno dell'Arabia Saudita.In particolare,volte a migliorare le prestazioni, supportare la risoluzione dei problemi operativi e migliorare l'efficienza energetica e l'impronta carbonica delle tre unità che compongono il complesso di recupero dello zolfo (unità di recupero dello zolfo, unità di rigenerazione dell'ammina e stripper dell'acqua acida). NextChem Tech fornirà inoltre. Questo contratto, si legge in una nota, rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo di NextChem quale player di riferimento per l’ingegneria di processo, riconosciuto per l’esperienza e l’impegno continuo in ricerca, sviluppo e innovazione."Questa collaborazione è frutto del nostro impegno costante per migliorare la sostenibilità e l'efficienza dell'industria della raffinazione con processi tecnologici all’avanguardia, ha commentato. Questo accordo non solo rafforza il nostro rapporto con SATORP, dopo l'aggiudicazione a TECNIMONT del progetto multimiliardario di espansione petrolchimica nel giugno 2023 - il cosiddetto progetto Amiral -, ma soprattutto riconosce l’nel ridurre l'impatto ambientale".