Reddito di Libertà, al via la procedura per la presentazione delle domande

(Teleborsa) - Con la circolare 54 del 5 marzo 2025, un contributo economico destinato a sostenere le donne vittime di violenza. Questo programma è entrato in vigore il 4 marzo 2025 a seguito della pubblicazione n Gazzetta Ufficiale delin collaborazione con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministro dell'Economia e delle Finanze, che definisce i criteri e la ripartizione delle risorse delIlè riconosciuto alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. "Si tratta – sottolinea ilin una nota – di un intervento di particolare importanza, volto a sostenere l'emancipazione economica delle donne che si trovano in situazioni di violenza e che intendono fuoriuscirne".Leripartite con il decreto ammontano a. A questi – si legge nella nota – si aggiungerà, al termine della necessaria istruttoria, un ulteriore milione, strutturale, stanziato dall'ultima legge di bilancio.Il Reddito di Libertà offre un supporto economico massimo di, alle donne vittime di violenza, con o senza figli, che sono seguite da centri antiviolenza riconosciuti e servizi sociali. Questo contributo è compatibile con altri strumenti di sostegno, come l'assegno di inclusione.Il decreto prevede un regime transitorio. Le donne che non hanno ricevuto il contributo a causa di insufficienza di budget possono ripresentare la loro domanda dal 5 marzo al 18 aprile 2025. Le domande devono essere inoltrate tramite i Comuni, che daranno priorità a queste rispetto alle nuove richieste. Le domande non ripresentate decadono in via definitiva. Dopo la ripresentazione, i Comuni forniranno una copia della domanda, indicando il numero originale e la data di trasmissione.Dopo il periodo transitorio, a partire dal 18 aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2025, tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto, comprese coloro che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di 45 giorni, possono presentare domanda. utilizzando il modulo “SR208” disponibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell'Inps.