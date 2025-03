Smart Building: oltre 200mila nuovi posti di lavoro, ma servono più competenze green e smart

(Teleborsa) - La filiera allargata degliin Italia genera attualmente un fatturato die un Valore Aggiunto di 38 miliardi di euro, impiegando. Inoltre, offre il potenziale per creare altricoinvolgendo figure professionali come ingegneri, progettisti, installatori, operai specializzati e addetti alle vendite.Tuttavia, le aziende incontrano difficoltà nel trovare candidati adeguati: perCon una forza lavoro caratterizzata da un livello di istruzione relativamente basso e un’età media elevata, diventa essenziale potenziare la formazione nelle scuole e nelle ITS Academy, per favorire lo sviluppo delle competenze necessarie alla transizione verso un’edilizia più sostenibile e innovativa.Questi sono alcuni dei risultati emersi dall’analisi della, il primo Think Tank privato e indipendente in Italia. Lo studio, condotto con il coinvolgimento degli operatori della filiera, ha approfondito le opportunità e le sfide della transizione smart. Giunta alla sua terza edizione e sostenuta dai partner"Gli smart building rappresentano un'importante opportunità pere, al contempo, contribuire alla decarbonizzazione del comparto", commenta. "Tuttavia, esiste un forte gap da colmare in termini di competenze green&smart, che gli operatori del settore faticano a reperire sul mercato del lavoro. Per affrontare questa sfida, sarà fondamentale investire in politiche di upskilling e reskilling, potenziare l'offerta formativa nelle scuole e rafforzare la collaborazione con le ITS Academy. Solo così potremo creare le professionalità necessarie a supportare questa transizione".Il patrimonio immobiliare italiano è caratterizzato da, con conseguenti costi di gestione significativi. A livello europeo, la spinta verso la decarbonizzazione impone all’Italia di recepire la Direttiva Case Green entro due anni, con obiettivi ambiziosi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. In questo scenario, la diffusione degli Smart Building può portare notevoli, economici e sociali, oltre a rappresentare un’importante leva per la creazione di nuova occupazione qualificata nel settore edilizio, conSecondo l’analisi condotta dalla Community Smart Building, tra le figure professionali più richieste si stimano: 124.000 operatori specializzati (idraulici, elettricisti, muratori e serramentisti), 54.000 installatori di sistemi avanzati (HVAC, domotica, automazione e fotovoltaico) e 14.000 tecnici esperti in manutenzione, cybersecurity e integrazione di sistemi. A queste si aggiungono 11.000 ingegneri (elettronici, energetici e sviluppatori software) e 10.000 progettisti, tra cui architetti, geometri e interior designer. Per accompagnare questa trasformazione e sensibilizzare i consumatori sui, sarà inoltre fondamentale il ruolo degli addetti alle vendite specializzati, capaci di comunicare il valore delle soluzioni offerte.La filiera degli Smart Building si distingue pere gioca un ruolo strategico nell’evoluzione del mercato del lavoro e nell’integrazione di soluzioni innovative. Tuttavia, dall’analisi della Community Smart Building emerge una crescente difficoltà per le imprese nel reperire personale qualificato. Tra i profili più ricercati, le aziende segnalano in particolare ingegneri (60%), progettisti (50%), installatori (40%) e tecnici(40%), oltre a nuove figure emergenti come system integrator e programmatori IoT (20%)."Negli ultimi anni, il panorama economico ha attraversato profondi cambiamenti che hanno interessato anche il settore delle costruzioni. Il futuro dell’edilizia si sta sempre più focalizzando sulla sostenibilità, elemento centrale per il settore nel rinnovamento dei processi produttivi e nei percorsi formativi. Favorire la formazione continua e la riconversione professionale dei lavoratori, per potenziare l’occupabilità, sono fattori chiave, assieme a nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato", commenta. "L’edilizia è uno dei settori in cui sarà necessario predisporre, mediante anche la formazione di giovani e di nuove figure, sia per provvedere al ricambio generazionale, sia per mantenere le imprese competitive all’interno di un mercato dinamico e innovativo"."La Community Smart Building evidenzia come il: investire nella formazione di personale altamente specializzato e nel costante aggiornamento dei professionisti è fondamentale per accompagnare la diffusione degli smart building e rendere più sostenibile il patrimonio edilizio italiano", dichiara. "Proprio per questo, le aziende partner della Community Smart Building sono impegnate in attività formative che coinvolgono oltre 25.000 professionisti ogni anno, tra installatori e tecnici post vendita chiamati ad aggiornare le proprie competenze, a partire dall’efficientamento energetico degli edifici e il massimo rendimento delle soluzioni di riscaldamento".L’upskilling e la formazione rimangono dunque centrali per colmare il gap di competenze, soprattutto considerando che solo il 13% degli occupati nel settore ha la laurea, mentre il 54% ha la licenza media e il 7% nessun titolo di studio. Attualmente, inoltre, gli occupati nel settore edilizio hanno un’età mediamente alta: il 62% ha tra i 35 e i 54 anni e il 18% più di 55 anni. Al momento, solo un quinto (20%) è nella fascia tra i 15 e i 34 anni.Già oggi, le aziende della filiera degli Smart Building, per sviluppare competenze chiave come quelle informatiche e legate all’efficienza energetica. Proprio la scuola può giocare un ruolo fondamentale nella formazione delle competenze green e smart, necessarie per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale. Lo: l’87% dei diplomati trova lavoro entro un anno, e il 93,8% dei diplomati ci riesce in un’area coerente con il proprio percorso di studi, dimostrando l’efficacia di percorsi formativi mirati e in sinergia con le imprese."Oggi, e ancora di più in futuro, qualsiasi profilo del settore legato agli edifici - sia di tipo residenziale che commerciale, dagli ingegneri alle figure con mansioni più tecniche e operative - dovrà arricchire il proprio bagaglio con competenze green e smart", commentano. "Nel panorama formativo, oltre alle attività svolte direttamente dalle aziende per il reskilling/upskilling dei professionisti, vediamo con favore l’evoluzione degli ITS, che svolgono un. È necessario potenziare l’offerta formativa su queste competenze e adattarla maggiormente al contesto del mondo del real-estate e degli edifici. Per questa ragione, la Community Smart Building ha avviato un percorso con le aziende partner finalizzato a sondare opportunità per percorsi formativi ITS Smart Building che si pone l’obiettivo di elencare le esperienze virtuose nel panorama degli ITS e integrarle con le skills più richieste dalle aziende, e ancora mancanti, per accelerare la transizione verso il paradigma degli edifici intelligenti".