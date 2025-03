USA, Challenger: record di licenziamenti a febbraio, pesano azioni DOGE

(Teleborsa) - In aumento ineglinel mese di febbraio 2025. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di, il totale più alto del mese dal 2009, quando furono registrati 186.350 tagli di posti di lavoro.Il dato rivela una crescita del 245% rispetto alprecedente, quando si erano registrati 49.795 licenziamenti, e un aumento del 103.2% rispetto allo stesso periodo del 2023 (84.638).Da inizio anno si sono registrati 221.812 tagli di posti di lavoro, il totale più alto da inizio anno dal 2009, quando erano previsti 428.099 tagli di posti di lavoro. È in aumento del 33% rispetto ai 166.945 tagli annunciati nello stesso periodo del"Le aziende private hanno annunciato piani per tagliare migliaia di posti di lavoro il mese scorso, in particolare nei settori Retail e Technology. Con l'impatto delle azioni del Department of Government Efficiency (DOGE), così come dei contratti governativi annullati, della paura di guerre commerciali e dei fallimenti, i tagli di posti di lavoro sono aumentati vertiginosamente a febbraio", ha spiegato, Senior Vice President ed esperto di posti di lavoro per Challenger, Gray & Christmas.