Banca d'Italia, rischi esterni per economia italiana amplificati da crescita debole e alto debito pubblico

(Teleborsa) - "Nel 2024 ilnon ha adottato proprie iniziative macroprudenziali, valutando sufficienti, per il momento, quelle poste in essere dalle singole autorità nei rispettivi ambiti di competenza. In base all’evoluzione deilegati alla stabilità del, il Comitato, se necessario, potrà adottare iniziative per contenerli, nell’ambito delle competenze assegnategli dall’ordinamento". È quanto segnalato dalla Banca d'Italia nella Relazione sulle attività del Comitato nel 2024 inviata al Governo e al Parlamento.Nel 2024 il, il 5 luglio e il 13 dicembre, presso la sede centrale della Banca d’Italia a Roma. In entrambe le occasioni erano presenti il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, il Presidente della Consob Paolo Savona, la Presidente facente funzione della Covip Francesca Balzani, il Presidente dell’Ivass Luigi Federico Signorini e il Direttore generale del Tesoro Riccardo Barbieri Hermitte.Nelle due riunioni del 2024 il Comitato ha analizzato i rischi per il sistema economico e finanziario italiano, valutando che le principalidell’Italia derivino nel breve termine dall’eventuale inasprimento delle, dall’introduzione dipiù protezionistiche che in passato e dagli sviluppi della situazione politica ed economica in alcune grandi economie europee. L’esposizione dell’Italia a questi rischi, riconducibili a fattori esterni, è amplificata dalladella propriae dall’Nel 2024 ledel sistema finanziario italiano si sono mantenute nell’insieme favorevoli, sia per lesia per gli altri. Il settore bancario beneficia di elevati livelli die laha continuato a rafforzarsi. Ilha registrato un aumento della raccolta e una flessione dei rischi di liquidità; presenta un grado consistente di patrimonializzazione. I rischi del settore dele di quello dei fondi pensione sono contenuti, anche per effetto delle loro caratteristiche strutturali.Ledellesono nell’insieme solide, grazie a livelli di indebitamento contenuti. Il Comitato ha approfondito il fenomeno dell’aumento degli investimenti delle famiglie in certificates, strumenti finanziari complessi che possono esporre i detentori al rischio di perdite elevate al verificarsi di scenari di mercato sfavorevoli. È stato inoltre rilevato che recentiindicano una crescita della quota di famiglie che investono in, il prezzo delle quali è spesso caratterizzato da ampia volatilità.Nel 2024 la capacità delledi rimborsare iha beneficiato di condizioni di bilancio favorevoli, in particolare di una leva finanziaria molto inferiore al picco osservato nel 2011 e di ampie disponibilità liquide. La solvibilità delle imprese più indebitate potrebbe tuttavia risentire della debole crescita dell’economia e del permanere di alti costi di finanziamento.Il Comitato è l’autorità indipendente designata per la conduzione dellein Italia, ai sensi della raccomandazione 2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB). È composto dal Governatore della Banca d’Italia, che lo presiede, dai Presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass). Il Direttore generale del Tesoro partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Il Comitato ha iniziato le sue attività l’11 gennaio 2024, con l’entrata in vigore del decreto istitutivo.Il Comitato persegue ladel sistema finanziario italiano. Con la sua azione contribuisce a contrastare l’accumulazione e la propagazione dei rischi, promuovendo la capacità del sistema di assorbire le conseguenze di eventi che possano minacciarne il corretto funzionamento.