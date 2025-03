Eutelsat, prezzo quintuplicato in una settimana: ecco le ragioni

(Teleborsa) - Una performance di +500% non si vede spesso in Borsa e se si restringe questo risultato ad una sola settimana, i precedenti sono davvero rari. Ma è quel che è avvenuto con, società di comunicazioni quotata alla Borsa di Parigi e con azioni su principali mercati europei, inclusa Miano. Ma chi è Eutelsat? E perché i mercati finanziari hanno fiutato l'affare?Le azioni Eutelsat quotate su Euronext Parised hanno toccato in questi ultimi giorni un massimo al di sora dei 9 euro. I titolo vale cinque volte il prezzo di una settimana fa, quando l'affare non era saltato all'occhio degli operatori.Le azioni Eutelsat avevano toccato il, 28 febbraio,. dopo un lungo declino avviato in concomitanza con la pandemia e, poi, da marzo 2022, allo scoppio della guerra in Ucraina.Le performance del titolo la dicono lunga sulle potenzialità di questo investimento: lafa segnare un, mentre il rialzo dell'ultimo mese si attesta a +298%., il titolo ha cumulato un progresso delEutelsat è una società europea a capitale in gran parte privato,, leader europea nelle comunicazioni via satellite con i suoi, in gran parte in orbita bassa. Questa dotazione la rende il, la società spaziale di Elon Musk, che detiene la leadership mondiale con un patrimonio di satelliti 10 volte superiore.Quel che è più interessante conoscere è la storia di Eutelsat, nata comein ambito pubblico, per esplorare le potenzialità delle comunicazioni satellitari in tempi non sospetti. La sua attuale grandezza però è stata raggiuntagrazie allache ha portato in dote centinaia di satelliti., Eutelsat è ricaduta sotto la mannaia delle, venendo quasi svenduta a fondi di private equity. Il governo italiano di allora ha pensato bene di fare cassa, mentreancora nel capitale, attraverso OneWeb è il, che ha una quota del 10,9% del capitale. Gli altri azionisti sono privati, primo il, con una quota del 23,9%. Poi la società di private equity francese Bpifrance Participations con il 13,6% ed u altro fondo britannico SB Investment Advisers (UK) con il 10,9%.Inutile dire che Eutelsat ha oggi unanon indifferente, in una fase di, che vede pesantemente messa a rischio l'autonomia tecnologica e la sicurezza delle comunicazioni, mentre dibatte di come affrancarsi dalla, che sta mettendo a soqquadro equilibri storici e strategici.E' per questo che si stanno esplorando alternative, per gestire le comunicazioni strategiche e pere nell'are del Mar Nero. Anche ilsembra abbia rimesso in discussione un(1,6 miliardi di dollari) che era i procinto di formareper gestire una sua dotazione di satelliti in grado di garantire comunicazioni criptate e sicure in ogni parte del mondo.Stando alle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, ilsarebbe sempre più in dubbio se chiudere l'accordo con la società di Musk, alla luce del recente disimpegno USA dalla sicurezza europea. Per questo sarebbero state, che ha confermato i colloqui in corso nell'ambito di una storica collaborazione con Telespazio.a Bloomberg che sono in corsoper la fornitura di una rete satellitare sicura. "I contatti che abbiamo avuto con il governo - ha dichiarato la manager in una intervista - indicano che l'Italia ha necessità di una costellazione di satelliti e che sta valutando le opzioni".