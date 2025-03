Urso: rafforzamento della Cooperazione spaziale tra Italia e Danimarca per un futuro sostenibile

(Teleborsa) - Il, con un'attenzione particolare al settore spaziale, è stato al centro dell'incontro odierno a Palazzo Piacentini tra il, e la ministra danese dell'Il confronto assume particolare rilevanza in vista del passaggio della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea alla Danimarca, previsto per luglio.Uno degli argomenti trattati è stato il, già sottoscritto dalla Germania e dalla Slovacchia, che propone di orientare il futuro regolamento europeo della Commissione UE in modo da non penalizzare le imprese e garantire il pieno rispetto del ruolo degli Stati membri. Il ministro Urso ha sottolineato, evitando regolamenti troppo rigidi e burocrazia inutile che potrebbero ostacolare lo sviluppo industriale.Urso ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale della legge nazionale sulla, recentemente approvata in prima lettura alla Camera, come base per orientare il futuro Space Act europeo. La cooperazione tra Italia e Danimarca si è sviluppata anche in relazione alla necessità di incentivare gli investimenti e sviluppare programmi europei comuni, inclusi quelli dell'Agenzia Spaziale Europea. I due Ministri hanno concordato sull'importanza di utilizzare la tecnologia spaziale in modo duale, promuovendo sistemi e programmi che possano rafforzare la sicurezza del continente, in linea con quanto già fanno gli altri partner globali.