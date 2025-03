Bureau Veritas Italia, valore della produzione sale a 215 milioni di euro nel 2024

Bureau Veritas

(Teleborsa) -, colosso francese dei servizi di collaudo, ispezione e certificazione, ha comunicato che il(distretto che incorpora anche Svizzera, Grecia e Malta) è più che quadruplicato dal 2010 a oggi, raggiungendo quotanel 2024.Con questi valori il gruppo Bureau Veritas in Italia archivia un 2024 che ha visto anche salire l'occupazione di 180 addetti, centrando quota. Bureau Veritas Italia annovera circa 28.000 clienti che hanno acquistato i suoi servizi in Italia nel 2024, con 2.000 aziende in più rispetto al 2023."Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti - afferma, AD di Bureau Veritas Italia, nonchè Chief Executive del Distretto Italy, Switzerland and Mediterranean - risultati confermati non solo dai numeri, ma in particolare dai dati sull'occupazione che la nostra azienda è stata in grado di attivare e incrementare in modo sostanziale".